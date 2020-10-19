Правительство РФ готовится списать бизнесу 420 млрд рублей по льготной программе кредитования под 2% в случае сохранения занятости, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

«Порядок списания этих кредитов был изначально определен, но мы сейчас посмотрим, может быть, стоит еще что-то уточнить. Поскольку нам предстоит не очень простая операция — мы должны 420 млрд рублей кредитов потенциально списать бизнесу. Поэтому мы сейчас эту технологию, процедуру уточняем, чтобы быть своевременно готовыми», — сказал он.

По словам министра, согласно статистике, подавляющее большинство компаний, получивших кредит, сохраняет рабочие места.

Кредиты по льготной ставке 2% годовых выдавались компаниям из отраслей, пострадавших от последствий COVID-19, а также социально ориентированным НКО. Размер кредита для предприятия рассчитан исходя из одного МРОТ на каждого сотрудника, срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Предприятиям, сохранившим не менее 80% работников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.