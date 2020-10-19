Газпромбанк снизил минимальную ставку по кредиту. Минимальная процентная ставка по кредиту «Наличными» снижена и составляет 5,9% годовых для сумм свыше 1,5 млн рублей (остальные ставки не изменились и составили — 10,9% годовых при сумме финансирования от 50 до 300 тыс. рублей, 9,9% годовых от 300 тыс. до 1 млн рублей, 8,9% годовых от 1 до 1,5 млн рублей.

Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок программы от 13 месяцев до семи лет для зарплатных клиентов банка (до пяти лет для прочих заемщиков). Условия актуальны при наличии личного страхования, в случае отказа надбавка составит 5—6 процентных пунктов (в зависимости от категории заемщика). Обеспечение не требуется.

Оформить кредит смогут заемщики не младше 20 лет на момент подачи заявки и не старше 70 лет на дату окончания срока кредита с общим стажем работы от одного года (на последнем месте не менее трех месяцев для зарплатных клиентов и не менее шести для прочих).

Пакет документов зависит от суммы финансирования: до 300 тыс. рублей обязательно потребуется паспорт РФ, свыше данной суммы документ, подтверждающий доход (справка 2-НДФЛ, по форме банка, справка о размере назначенной или выплаченной пенсии, выданная уполномоченным органом, и справка из НПФ (при наличии) — для неработающих пенсионеров, справка о пожизненном содержании судей — для судей в отставке) и занятость (копия трудовой книжки, заверенная компанией — работодателем).

«Теперь это самая низкая ставка на рынке, что делает предложение уникальным на данный момент, обратите внимание, что ставка зафиксирована при условии оформления личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.