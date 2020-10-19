Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок программы от 13 месяцев до семи лет для зарплатных клиентов банка (до пяти лет для прочих заемщиков).
Газпромбанк снизил минимальную ставку по кредиту. Минимальная процентная ставка по кредиту «Наличными» снижена и составляет 5,9% годовых для сумм свыше 1,5 млн рублей (остальные ставки не изменились и составили — 10,9% годовых при сумме финансирования от 50 до 300 тыс. рублей, 9,9% годовых от 300 тыс. до 1 млн рублей, 8,9% годовых от 1 до 1,5 млн рублей.
Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок программы от 13 месяцев до семи лет для зарплатных клиентов банка (до пяти лет для прочих заемщиков). Условия актуальны при наличии личного страхования, в случае отказа надбавка составит 5—6 процентных пунктов (в зависимости от категории заемщика). Обеспечение не требуется.
Оформить кредит смогут заемщики не младше 20 лет на момент подачи заявки и не старше 70 лет на дату окончания срока кредита с общим стажем работы от одного года (на последнем месте не менее трех месяцев для зарплатных клиентов и не менее шести для прочих).
Пакет документов зависит от суммы финансирования: до 300 тыс. рублей обязательно потребуется паспорт РФ, свыше данной суммы документ, подтверждающий доход (справка 2-НДФЛ, по форме банка, справка о размере назначенной или выплаченной пенсии, выданная уполномоченным органом, и справка из НПФ (при наличии) — для неработающих пенсионеров, справка о пожизненном содержании судей — для судей в отставке) и занятость (копия трудовой книжки, заверенная компанией — работодателем).
«Теперь это самая низкая ставка на рынке, что делает предложение уникальным на данный момент, обратите внимание, что ставка зафиксирована при условии оформления личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.
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