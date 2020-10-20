Вчера надежды на новый пакет стимулов не смогли сохранить рынки на плаву, так как ситуация вокруг пандемии ухудшалась – количество новых инфицированных превышает 400 тыс. человек в сутки, больницы в Европе переполнены заболевшими.Российский рынок акций шел вверх – индекс РТС прибавил 0,2% до 1 135 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2 794 пунктов – в лидерах роста были акции ритейлеров; впрочем, рублевые активы снижались. Курс рубля укрепился на 0,4% до 77,58 руб./долл., как и валюты других стран на фоне ослабления доллара (индекс DXY ослаб на 0,4% до 93,28). Из-за ослабления доллара цены на нефть снижались (Brent подешевела на 0,7% до 42,62 долл./барр.).

На российском рынке акций сегодня можно ожидать фиксации прибыли на фоне ухудшения настроения в мире: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет пытаться противостоять негативному внешнему фону, который характеризуется рекордно высоким количеством инфицированных Covid, превышающим уровни весны этого года по всему миру, и введением жесткого карантина многими европейскими странами; кроме того, ослабевают надежды и на принятие нового пакета стимулов в США до выборов. Поскольку до президентских выборов остается всего пару недель, инвесторы корректируют свои портфели, освобождаясь от рискованных активов. Мы ожидаем, что инвесторы начнут уходить от риска и не исключаем фиксации прибыли по некоторым активам. Российские инвесторы, вероятно, сосредоточат внимание на защитных активах в таких секторах как ТМТ (MTSS, MAIL, QIWI), ритейл (FIVE, MGNT) и энергетика (HYDR, FEES, RSTI, UPRO, IRAO). Акции золотодобывающих компаний (PLZL, POLY, POG) также представляют собой интересные возможности для инвестирования при текущей неопределенности и восходящем тренде цен на золото и серебро.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Норильский никель: операционные результаты за 3К20: производственный ориентир на 2020 г. подтвержден; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Компания Норильский никель (MNOD:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $36,3/ГДР) вчера представила операционные результаты за 3К20. Компания нарастила производство никеля и палладия на 8% к/к на фоне запланированного выхода на проектные показатели производства рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК. Производство металлов платиновой группы на Кольской ГМК выросло более чем на 30%. Производство меди снизилось на 5% к/к в результате проведения плановых ремонтных работ на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) в Заполярном филиале. За 9М20 производство металлов платиновой группы снизилось на 7-9% г/г, что было вызвано эффектом высокой базы 9М19, когда было переработано ранее накопленное незавершённое производство высокой степени готовности. Производство меди за 9М20 снизилось на 4% г/г на фоне снижения объемов переработки концентрата, купленного у ГК “Ростех” вследствие истощения его объемов. Норникель подтвердил свой производственный план на 2020 г. Компания предпринимает активные меры по снижению воздействия на окружающую среду и модернизирует свои производственные мощности. Конъюнктура цен была крайне благоприятной для корзины металлов Норильского никеля в 2П20. Средние цены на никель выросли на 15% п/п, меди – на 19% п/п, палладия – на 3% п/п, не считая эффект от реализации попутной продукции: родий подорожал на 25% п/п. Мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ или ПОЗИТИВНЫМИ для акций компании.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)

Русагро: операционные результаты за 3К20; ПОЗИТИВНО Компания Русагро (AGRO LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $13,6) вчера представила операционные результаты за 3К20. Выручка за 3К20 до элиминаций между сегментами в размере 41,1 млрд руб. выросла на 10% г/г, ускорив рост в сравнении с 2К20; при этом самый большой вклад в рост выручки пришелся на “Солнечные продукты” и мясной сегмент. Отметим продолжающееся восстановление цен по всем сегментам, что должно поддержать рентабельность компании (финансовые результаты за 3К20 по МСФО будут опубликованы 16 ноября). Выручка Русагро до межсегментных элиминаций за 9М20 выросла на 9% г/г до 113 млрд руб. Таким образом, мы считаем, что компания сможет выполнить свой прогноз по выручке на 2020 г. (145 млрд руб. после межсегментных элиминаций). В целом, мы считаем операционные показатели за 3К20 позитивными для акций AGRO в краткосрочной перспективе.

Выручка масложирового сегмента выросла на 12% г/г, так как повышение цен нейтрализовало снижение спроса на некоторые виды продукции. В 3К20 выручка масложирового сегмента выросла на 12% г/г до 17,5 млрд руб., отражая рост цен на 7-26% как для B2B, так и для B2C продукции. После снятия карантинных мер объемы продаж майонеза выросли на 3% г/г на фоне восстановления спроса со стороны сегмента HoReCa (в сравнении со снижением на 10% г/г в 2К20) и объемы продаж промышленных жиров выросли на 41% г/г очевидно на фоне роста спроса со стороны кондитерских фабрик (в сравнении со снижением на 7% г/г в 2К20). Объемы продаж прочей продукции снизились на 8-23% г/г. Таким образом, на низкорентабельный (11% в 2019 г. против 18-19% в других сегментах) масложировой сегмент приходится большая доля валовой выручки Русагро (43%).

Сильный рост мясного сегмента продолжается: выручка выросла на 23% г/г, так как цены идут вверх. Мясной сегмент вырос на 23% г/г до 8,8 млрд руб. на фоне роста объемов продаж переработанной свинины (+16-38% г/г по различным частям туш). Отметим, что цены на свинину продолжали восстанавливаться (этот тренд начался в 2К20): в 3К20 средние цены на различные части туш выросли на 4-7% г/г и на 12-18% к/к.

Продажи сахара снизились на 10%, цены продолжают восстанавливаться. Выручка сахарного сегмента снизилась на 10% г/г до 6,8 млрд руб. на фоне снижения объемов продаж на 25% г/г, что отчасти было нейтрализовано продолжающимся ростом цен (+14% г/г и +12% к/к) на фоне ожиданий дефицита сахара на внутреннем рынке.

Выручка сельскохозяйственного сегмента выросла на 20% г/г на фоне роста цен. Выручка сельскохозяйственного сегмента за 3К20 выросла на 20% г/г до 7,1 млрд руб., главным образом, на фоне роста цен на зерновые культуры на 4- 33% г/г и на масличные культуры на 49-52% г/г. В то же время объемы продаж показали неоднозначную динамику: объемы продаж кукурузы и сои выросли на 122-23% г/г, тогда как объемы продаж пшеницы и ячменя снизились на 12- 68% г/г.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)