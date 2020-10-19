Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 13 копеек, а евро — на 18 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,74 рубля (плюс 8 копеек), курс евро — 91,48 рубля (плюс 12 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, несмотря на внешний негатив в начале дня рубль может перейти в консолидацию к основным мировым валютам, что приведет к стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 77,5 рубля. В ближайшие сессии ожидается сохранение долларом позиций в диапазоне 77,5—80 рублей, не видя поводов для выхода за его границы, прогнозировал эксперт.

«Несмотря на негативный внешний фон, рубль сохранит положительную динамику в ближайшие два дня. Его укрепление будет стимулировать налоговый период. Поддержкой и целевым уровнем выступает уровень 77 рублей», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.