Навязывание заемщикам дополнительных платных услуг, в том числе юридических и консультационных, недопустимо. На это ЦБ и Роспотребнадзор указали банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным КПК в совместном информационном письме , напомнив также о закрепленном в законе праве потребителя отказаться от уже приобретенных услуг.

Как поясняется в сообщении Центробанка, оба надзорных ведомства получают жалобы: граждане пишут, что при выдаче кредитов и займов кредиторы не дают им возможности отказаться от дополнительных платных услуг, игнорируя таким образом установленные законом права потребителей. При этом оплачиваются дополнительные услуги зачастую из заемных средств, а условия их оказания определяет поставщик в одностороннем порядке в стандартных формах.

«В Банк России поступают жалобы граждан о том, что банки, микрофинансовые организации навязывают им дополнительные платные услуги при заключении кредитного договора или договора займа. Как правило, речь идет о страховке, но услуги могут быть и иными, например юридическая помощь или СМС-информирование», — рассказывает представитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Диана Горева.

«В заявлении на выдачу кредита или займа есть строка — согласен ли гражданин на получение дополнительной услуги. Поэтому перед подписанием такого заявления необходимо обратить внимание на графы, в которых нужно проставить галочки, — поясняет она. — Возможно, их уже проставил кто-то за вас».

«Но возможность отказаться от таких услуг есть, и она предусмотрена законодательством нашей страны. Для этого необходимо направить в адрес организации, которая предоставляет дополнительную услугу, заявление об отказе. Однако поставщик услуги может удержать фактически понесенные им расходы. Чем быстрее вы откажетесь от навязанной дополнительной услуги, тем больше вероятность вернуть свои деньги обратно», — подчеркивает представитель ЦБ.

«Самое главное — не жалейте времени, тщательно изучайте документы, которые подписываете, особенно индивидуальные условия договора: в них также может содержаться информация о дополнительных услугах. Помните: у вас есть пять рабочих дней на изучение индивидуальных условий. В это время банк или микрофинансовая организация не вправе их изменять. Поэтому вникнуть в детали договора вы можете дома, в спокойной обстановке. И не стесняйтесь задавать сотруднику банка вопросы по тем пунктам, которые вызывают у вас сомнения», — советует Горева.



«Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других, а также дает заемщику право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем. Потребитель может в любое время отказаться и от уже купленной дополнительной услуги — при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Любые условия договора, нарушающие установленные законом права потребителя, признаются недействительными», — заключают Банк России и Роспотребнадзор.

