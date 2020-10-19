Большинство российских операторов фиксированной связи (домашний интернет, ТВ, телефония, ЦОД) ожидают, что в 2021 году их тарифы вырастут минимум на 10—20%. Об этом говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

Согласно опросу, проведенному в IV квартале среди более чем 100 операторов, имеющих федеральный охват либо входящих в топ-10 в своем регионе, в 2021 году порядка 86% компаний в целом ожидают роста тарифов (в 2019-м таких было 84%, в 2018-м — 81%). Так, две трети опрошенных (64%) прогнозируют рост тарифов на 10—15%, еще 10% — более чем на 20%. При этом 12% опрошенных полагает, что тарифы вырастут не более чем на 10%.

Отрицательными факторами, которые оказывают негативное давление на рынок, опрошенные назвали последствия пандемии — 70% говорят о резком ухудшении в экономике и падении платежеспособного спроса, 56% указывают на снижение курса рубля. На втором месте — регулятивные факторы, а именно сложность бюрократических процедур и повышение налогов (36% и 30%).

Еще 30% операторов называют одним из негативных факторов затраты на реализацию норм «пакета Яровой», мер по обеспечению устойчивой работы русского сегмента Интернета и бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках эксперимента Минцифры РФ. Рост арендных ставок, удорожание кредитов, ужесточение контроля, увеличение штрафов и санкции Евросоюза и США называют менее 25% респондентов.