Новые вспышки коронавируса требуют продления мер поддержки для граждан и послаблений для финансовых организаций как минимум до середины следующего года, пишут «Известия» . Такие предложения содержатся в письме Национальной финансовой ассоциации (НФА) в ЦБ. Достаточно большой блок инициатив связан с возможностью клиентов банков максимально перейти на дистанционное обслуживание.

Участники рынка считают, что необходимо до 1 июня 2021 года дать возможность обслуживать клиентов, у которых до 31 августа 2020-го истек паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. До этой же даты необходимо разрешить гражданам, а также ИП и юрлицам, относящимся к МСП, дистанционно открывать банковские счета, уверены в ассоциации. Также предлагается продлить до 1 июня будущего года зачисления пенсий не на карты «Мир» и возобновить возможность для граждан совершать операции с использованием платежных карт после истечения срока действия.

Для максимального перевода своих сотрудников на дистанционный режим участники рынка просят ЦБ продлить послабления по предоставлению отчетности, проведению инспекционных проверок, в том числе превентивных в рамках поведенческого надзора. Одна из принципиальных инициатив — рассмотреть возможность внести изменения в положение ЦБ, которым устанавливаются обязательные для банков требования к обеспечению защиты информации для противодействия мошенничеству. Также предлагается на год передвинуть введение ГОСТов, которые должны были поэтапно вступить в силу с 1 января 2021 года и 1 января 2023 года.

Часть инициатив касается возобновления или пролонгации мер поддержки граждан и МСП, а также послаблений для банков. Так, указывается, что необходимо продлить механизмы «предоставления кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, а также на поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, с установлением новых лимитов рефинансирования банковской системы». Предлагается продлить до 1 июля 2021-го возможности банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, столкнувшихся с сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, а также субъектов МСП, в рамках собственных программ. Что потребует передвинуть на тот же период и послабления для банков в плане формирования резервов под эти кредиты.

По мнению экспертов, сдвиг сроков по послаблениям и поддержке экономически обоснован. Предложения участников рынка можно условно разделить на два блока — экономические (поддержка граждан и бизнеса) и технические (отсрочка проверок). Если говорить про экономическую составляющую, то эти меры объективно необходимы. Что касается технической части, то многие предложения по снижению количества отчетов и проверок тоже выглядят оправданными, но продление возможности использовать документы и карты с истекшим сроком действия не стоит инициировать, считают эксперты.