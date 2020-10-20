«Значительный рост привлеченных средств говорит о высоком доверии клиентов к Банку ЗЕНИТ. Мы уделяем особое внимание сегменту юридических лиц и предлагаем им интересные финансовые продукты. Так, во время локдауна поддержка предприятиям оказывалась не только в отсрочке выплаты по кредитам, но и в размещении средств по индивидуальным условиям», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.

Предпринимателям доступны к оформлению срочные депозиты на срок от 1 до 1095 дней, в том числе с возможностью досрочного расторжения. Клиенты могут быстро и удобно разместить денежные средства онлайн через интернет-банк, что стало особенно востребованным в период пандемии. Многие уже оценили преимущества работы с использованием дистанционных каналов и, несомненно, продолжат ими пользоваться и после вынужденного локдауна.