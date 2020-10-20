Банк «Уралсиб» улучшил условия по кредиту наличными . Минимальная процентная ставка по кредиту наличными (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, теперь составляет 5,5% годовых в рублях, говорится в релизе финучреждения.

Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита — 100 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев.