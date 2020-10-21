Объем страховых выплат вкладчикам банка «Прохладный» оценивается в 699,3 млн рублей, клиентам банка «Майский» — в 497,4 млн, свидетельствует информация на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Агентство 20 октября начинает расчеты с вкладчиками этих двух банков из Кабардино-Балкарии, чьи лицензии были отозваны 9 октября этого года. Как сообщалось , с вкладчиками банка «Прохладный» в течение не менее чем года будет рассчитываться СберБанк , а с клиентами «Майского» — банк «Открытие».

Согласно реестру обязательств банка «Прохладный», за выплатой страхового возмещения на сумму 699,3 млн рублей могут обратиться порядка 1 630 вкладчиков, в том числе 95 юридических лиц с требованиями на 9,7 млн рублей (80 малых предприятий с требованиями на 8,4 млн и 15 некоммерческих организаций с требованиями на 1,3 млн рублей).

Согласно реестру обязательств «Майского», за компенсациями на 497,4 млн рублей могут обратиться порядка 1 750 вкладчиков, в том числе 26 юрлиц (23 малых предприятия с требованиями на 5 млн рублей и три некоммерческие организации с требованиями на 0,6 млн).

На сайте АСВ опубликованы списки офисов банков-агентов, куда могут обратиться вкладчики «Прохладного» и «Майского» соответственно. Кроме того, вкладчики банка «Прохладный», которые одновременно являются клиентами «Сбера», могут обратиться за страховкой в электронной форме (без посещения офиса банка-агента) через «Сбербанк Онлайн». Сервис доступен как в мобильном приложении для Android и IOS, так и в веб-версии.

Вкладчики рухнувших банков могут воспользоваться электронными сервисами АСВ на едином портале государственных и муниципальных услуг и получить информацию о размере причитающегося и выплаченного возмещения. Для получения услуг можно использовать баннер на главной странице сайта АСВ либо выбрать соответствующую услугу агентства непосредственно на портале госуслуг .

В своих сообщениях АСВ просит вкладчиков учитывать эпидемиологическую обстановку и по возможности воздержаться от обращения в банк-агент в периоды повышенной нагрузки, в том числе в первые дни выплат; вкладчиков «Прохладного» агентство призывает также «по возможности выбирать электронную форму обращения за выплатой».



В АСВ напоминают , что максимальный размер страхового возмещения по вкладам (за исключением вкладов особых категорий) составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. По трем обособленным категориям вкладов (счетам эскроу, открытым вкладчику-физлицу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества; счетам эскроу, открытым физлицу для расчетов по договору участия в долевом строительстве; специальному счету, открываемому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и предназначенному для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) максимальный размер страхового возмещения составляет 10 млн рублей на одного вкладчика либо на один многоквартирный дом. При наличии особых обстоятельств (денежные средства поступили на счета вкладчика-физлица в сроки, установленные федеральным законом № 177-ФЗ (как правило, в течение трех месяцев до наступления страхового случая) в качестве наследства, в результате исполнения решения суда, в качестве возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат, в качестве грантов в форме субсидий) вкладчик-физлицо имеет право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы, поступившей в связи с особыми обстоятельствами и находящейся на счете на день наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей в совокупности, включая возмещение в размере 1,4 млн.