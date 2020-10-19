Из-за второй волны пандемии траектория глобальной экономики может пойти по W-образному сценарию, когда за начавшимся восстановлением последует новая рецессия, пишет РБК . Это допустили аналитики банка Barclays. Как отметили эксперты, рост заболеваемости может создать условия для W-образного сценария восстановления экономики, при котором введение жестких локдаунов вновь замедлит экономическую активность до уровня II квартала этого года. Согласно базовому прогнозу Barclays, по итогам 2020 года глобальная экономика в реальном выражении упадет на 3,6% в отношении к предыдущему году, а в 2021-м вырастет на 5%. Если вторая волна пандемии не накроет планету с новой силой, в IV квартале рост глобального ВВП в реальном выражении составит 9,7% относительно предыдущего.

Как отмечают аналитики, наибольшему риску из-за пандемии подвержены западные страны. Согласно прогнозам Barclays, ВВП еврозоны сократится на 6,9% по итогам этого года и вырастет на 4,7% в следующем году. Это более позитивный прогноз, чем тот, который приводится в последнем докладе Международного валютного фонда, из которого следует, что ВВП еврозоны упадет на 8,3% в 2020-м и вырастет на 4,7% в 2021 году. Ограничения могут замедлить экономическую активность в Европе, а также негативно отразиться на занятости и на реальных доходах населения, утверждают в Barclays.

В докладе отмечается, что Европейский центральный банк должен оказать более значимую поддержку европейской экономике, в том числе путем покупки активов. Отсутствие поддержки банка может привести к дальнейшему снижению экономической активности и дефляции. Также ЕС должен принять новый пакет помощи стоимостью 750 млрд евро, заложенный Еврокомиссией в бюджет объединения на 2021—2027 годы.

В IV квартале 2020 года экономика США вырастет на 2,5% в реальном выражении — на 1,4 процентного пункта слабее, чем еврозона, прогнозируют в Barclays.

Рост ВВП Японии в реальном выражении по итогам IV квартала 2020 года составит 5,7%, Китая — 9,5%, считают эксперты Barclays. Банк прогнозирует, что Китаю удастся продемонстрировать реальный рост ВВП по итогам 2020-го — он составит 2,3% по сравнению с предыдущим годом.