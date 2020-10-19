ВТБ переводит 50 точек продаж с шести- на пятидневную рабочую неделю. Как пояснили в банке, «решение носит временный характер и связано с изменением эпидемиологической обстановки в России и ростом потребительской активности клиентов ВТБ в цифровых каналах».

Из 50 офисов, перешедших на пятидневную рабочую неделю, 11 расположены в Москве и Московской области, три — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, также речь идет о точках в Белгородской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Калужской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Тверской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Забайкальском краях, Бурятии и Башкирии.

«Пока мера коснулась только 50 отделений; более 470 офисов, открытых по субботам, продолжат свою работу в штатном формате», — уточняет руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.



«За последнюю неделю клиентопоток в розничных отделениях ВТБ продолжил снижаться в связи с распространением коронавируса. Среднее число клиентов, которые посетили отделения ВТБ с 12 по 17 октября, сократилось еще на 4% по сравнению с первой неделей текущего месяца. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве. При этом по сравнению с первой половиной октября прошлого года число проводимых операций в офисах выше на 8,4%», — отмечается в релизе финучреждения.

Вместе с тем растет активность розничных клиентов в онлайн-каналах, подчеркивают в банке. В первой половине октября аудитория сервиса «ВТБ Онлайн» еженедельно прирастала на 80 тыс. пользователей, по сравнению с сентябрем этого года показатель вырос в полтора раза. «Общее число зарегистрированных клиентов приложения достигло 9,4 млн человек, которые могут совершать в мобильном приложении и интернет-банке практически все операции, доступные в офисах банка», — указывают в ВТБ.



Банк называет своей стратегической задачей перевод всех продуктов для физических лиц в онлайн-каналы к 2022 году.