Группа ВТБ — проект экосистема недвижимости «Метр квадратный» — запускает новый сервис для клиентов, приобретающих квартиры на вторичном рынке недвижимости. Клиентам гарантируется полный возврат стоимости квартиры и бесплатная юридическая помощь, если у них возникнут проблемы с правом собственности на недвижимость и сделка будет признана недействительной, говорится в релизе ВТБ.

«Риск потери права собственности при приобретении квартиры на рынке вторичного жилья является сегодня одним из наиболее распространенных. По оценкам экспертов, в процессе таких сделок подавляющее большинство клиентов — 79% — дополнительно пользуются помощью юристов в процессе сделки. «Метр квадратный» предлагает решение, которое включает в себя юридическую проверку приобретаемого объекта, продавца и покупателя, подготовку договора купли-продажи, проведение безопасных расчетов и регистрации сделки в Росреестре. Если покупатель использует этот комплекс услуг для проведения сделки, «Метр квадратный» гарантирует ему полный возврат стоимости квартиры в случае потери права собственности на нее, никаких ограничений по сроку нет. Кроме того, при необходимости компания окажет покупателю бесплатную юридическую помощь», — сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо обратиться к своему риелтору или в агентство недвижимости с запросом на проведение гарантированной сделки через «Метр квадратный». В настоящее время предложение доступно в риелторских агентствах — партнерах проекта «Метр квадратный», уточнили в банке.