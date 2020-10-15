Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs — своим партнерам по «Тинькофф кредитные системы» и Tinkoff Digita, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию. По данным ЕГРЮЛа, Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской компании «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит маркетплейс.

Тиньков и Goldman Sachs как акционеры Tinkoff Digital вошли в бизнес «Сравни.ру», в декабре 2014 года — сервис тогда оценивался в 5 млн долларов, Baring Vostok вошел в капитал чуть позже; за эти годы выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла в 15 раз — с 75,9 млн рублей в 2015 году до 1,15 млрд рублей в 2019 году.

По мнению экспертов, «Сравни.ру» по изначальному замыслу должен был стать частью масштабного проекта Tinkoff Digital, также он был нужен бизнесмену для продвижения «Тинькофф онлайн страхование». Продажа «Сравни.ру» никак не связана с переговорами между TCS и «Яндексом» — речь идет о Tinkoff Digital, поэтому сделка не имеет ничего общего с историей продажи бизнеса «Яндексу», считают эксперты.