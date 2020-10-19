Совкомбанк предложил льготный потребительский кредит для жителей села от 5% годовых, говорится в релизе финучреждения.



«Присоединившись к государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», Совкомбанк запустил субсидируемый потребительский кредит для граждан, проживающих на сельских территориях, на благоустройство или ремонт дома по льготной ставке 5% годовых. Льготный целевой кредит предназначен для жителей сельских территорий (сельских агломераций) с постоянной регистрацией в возрасте от 20 до 85 лет (на момент окончания кредитного договора). Денежные средства в размере от 5 тыс. до 250 тыс. рублей (для граждан Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области — до 300 тыс. рублей) предоставляются на срок от 12 месяцев до пяти лет», — сказано в сообщении.

Кредит предоставляется на:

приобретение и монтаж по договору подряда оборудования для обеспечения электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения жилых домов (помещений);

ремонт жилых домов (помещений) по договору подряда.

Для оформления кредита заемщику необходимо дополнительно предоставить договор подряда, по которому будут перечислены кредитные средства. После получения кредита заемщик должен будет подтвердить целевое использование средств, представив документы, подтверждающие выполнение работ по договору подряда.