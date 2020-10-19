Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Госдуму и правительство с просьбой отложить рассмотрение законопроекта, предусматривающего масштабную реформу ОМС и провести широкое обсуждение законопроекта, говорится в сообщении организации.

«ВСС опасается, что в условиях пандемии неоправданно поспешное принятие таких радикальных новшеств приведет к снижению качества медицинского обслуживания и росту смертности. Соответствующие письма были направлены от лица президента ВСС Игоря Юргенса председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину», — отмечается в сообщении.

В письме отмечено, что законопроект направлен на снижение роли медицинских страховщиков в системе ОМС, что не соответствует национальным приоритетам, определенным президентским указом. В пояснительной записке к нему отсутствует оценка того, как двукратное снижение предоставляемых страховщикам средств отразится на функционировании системы ОМС, участники которой могут задуматься об уходе из сферы или сокращению штата и расходов.

Проектируемые нормы способны породить конфликт интересов, так как Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) становится участником системы ОМС и одновременно будет осуществлять контрольные полномочия в отношении медицинских организаций, говорится в сообщении ВСС. Также передача функции экспертизы медицинской помощи, оказанной гражданам в федеральных медицинских организациях, в ведение ФОМС, лишает систему медицинской экспертизы в ОМС второго контура контроля.

В результате, считают в организации, уровень конкуренции за пациента среди поставщиков медицинских услуг и страховщиков будет существенно снижен. В управлении отраслью усилятся бюрократическая и коррупционная составляющие, а некоторые страховые медицинские организации прекратят деятельность из-за нерентабельности, что создаст острую социальную напряженность в условиях пандемии из-за отсутствия необходимых ресурсов у фондов ОМС.

«Страховое сообщество уверено, что внесение изменений в успешно работающую систему ОМС, находящуюся сейчас под беспрецедентным давлением пандемии коронавируса, должно происходить только после детального их обсуждения с профессионалами — представителями медицинского, страхового и пациентского сообщества. В противном случае принятие радикальных поправок в такие сжатые сроки может привести к тяжелым последствиям для потребителей страховых услуг: к снижению качества и доступности медицинской помощи, уровня социальной защищенности граждан, разрушению единой системы ОМС и дезорганизации здравоохранения. Прямые последствия этого могут выразиться в ухудшении показателей качества жизни граждан», — заявил президент ВСС Игорь Юргенс.