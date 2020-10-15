Объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%, при этом жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы характеризуются наименьшей закредитованностью, а для населения Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем в Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Регионы с минимальной закредитованностью (лидеры рейтинга) географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место, как и прежде, занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3%. Низкая закредитованность в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов и, как следствие, невысокой доступностью кредитов.

Также в первую пятерку вошли: Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. В этих четырех регионах уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России. Низкий уровень закредитованности в этих регионах может объясняться причинами, схожими с таковыми у лидера.

Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается у Калмыкии, Тувы и Курганской области. Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 87%, у Тувы — 76%, у Курганской области — 73%.

Как отмечают эксперты, коронакризис сказался на зарплатах людей, в частности в апреле прирост зарплаты оказался вторым худшим результатом в современной истории России (+2,7%), уступив лишь ноябрю 2015 года (+2,5%). Для сравнения, в среднем прирост зарплаты в последние 10 лет был на уровне 9,3%. Таким образом, на фоне продолжающегося роста задолженности перед банками, замедления роста зарплат и снижения реальных доходов населения наблюдается дальнейший рост долговой нагрузки граждан.



Объем задолженности по кредитам населения на 1 сентября 2020 года равнялся 19,1 трлн рублей и за последние 12 месяцев вырос на 13,4%, или 2,23 трлн рублей. По оценкам РИА Новости, суммарный долг на одного экономически активного жителя страны за год в среднем увеличился на 31 тыс. рублей, до 227 тыс.