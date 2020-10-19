Проинвестбанк ввел вклад «Зимняя сказка» .

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей. Срок депозита составляет 300 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 100 дней — 5,5 %, со 101-го по 200-йдень — 4,5%, с 201-го по 300-й день — 4%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,67%.



Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце каждого периода.

При досрочном расторжении договора проценты за полные периоды не пересчитываются.