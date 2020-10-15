Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова предложила вернуть всем компаниям этого сегмента из пострадавших отраслей сумму выплаченных налогов за 2019 год, а также ввести систему бонусов за перевод части сотрудников на удаленный режим работы. Об этом она сообщила, комментируя необходимые меры поддержки для бизнеса при второй волне коронавируса.

По словам омбудсмена, ситуация продолжает оставаться тяжелой в офлайн-бизнесах, к которым относятся бьюти-индустрия, индустрия гостеприимства, фитнес-центры, сфера детских развлечений, дополнительное образование, кинотеатры и конгрессно-выставочная деятельность. «Надеемся, что ухудшающаяся ситуация покажет необходимость правительству РФ вернуться к вопросу проработки дополнительных мер для восстановления пострадавших отраслей. Самое действенное и необходимое — это вернуть в экономику предприятий деньги. Эффективным решением является предоставление всем предприятиям суммы уплаченных налогов за 2019 год. Часть этой суммы тут же вернулась бы в бюджет в виде оплаты налогов за 2020 год, которые сейчас непонятно как платить, учитывая ситуацию», — отметила Татулова.

Она рассказала, что подобная мера предлагалась Кабмину в апреле и мае, но была внедрена только для самозанятых граждан, которых на тот момент было около 600 тыс. человек, тогда как субъектов МСП в апреле — порядка 5,9 млн, в них занято более 15 млн сотрудников.

Также омбудсмен предлагает снизить НДС до 10% на ближайшие три года для всех предприятий, что замедлит и рост цен для потребителей, вызванный падением национальной валюты. В человекоемких отраслях, в частности, в отрасли гостеприимства, она рекомендует перейти на прогрессивную шкалу единого налога с продаж вместо НДС и упрощенной системы налогообложения. Татулова также отметила, что необходимо пересмотреть систему штрафов для бизнеса. Кроме того, она просит временно исключить любую блокировку счетов вне зависимости от оснований. Еще одно предложение — продлить мораторий на все плановые и внеплановые проверки бизнеса.

Также омбудсмен призвала губернаторов и мэров переориентировать систему штрафных санкций на бонусы. Она предложила ряд мер, которые, на ее взгляд, помогут минимизировать ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом. «Так как основным источником заражения, вне всяких сомнений, является общественный транспорт, в частности, переполненное метро, необходимо максимально увеличить количество наземного транспорта, уменьшить интервал движения, увеличить частоту. Также, я думаю, временная отмена платной парковки могла бы помочь — люди бы пересели на свои машины, это тоже гораздо более безопасно, чем передвижение в общественном транспорте. Можно оговорить с предпринимателями разное начало рабочего дня для разных групп компаний, а также разные выходные дни для тех, кто на пятидневке. Есть много вариантов, которые бизнес предложил, все инициативы мы передали в столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и в мэрию города», — уточнила она.

Идеальным примером взаимодействия бизнеса и власти она назвала выработанный по предложению профессионального сообщества эксперимент по введению системы идентификации посетителей ночных клубов.