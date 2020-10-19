В сентябре через сервис обработано около 42 тыс. платежей против 17 тыс. в январе текущего года.

С помощью мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн» клиенты оплачивают по QR-кодам квитанции жилищно-коммунального хозяйства, штрафы и налоги. Средняя сумма чека составляет 1450 рублей.

«Клиенты Банка ЗЕНИТ все чаще стали пользоваться мобильным приложением «ЗЕНИТ Онлайн». Большую роль в этом сыграл режим самоизоляции, когда необходимо было оперативно проводить финансовые операции, не посещая отделения банка. Кроме того, рост числа пользователей связан и с отменой комиссий по некоторым видам платежей. В планах банка внедрить оплату по QR-коду в торговых сервисных предприятиях», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.