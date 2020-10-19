Российская экономика прошла первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Как и многие страны, в этом году мы столкнулись с новым фактором. Чтобы снизить влияние коронавируса, мы приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», — сказал он.

По словам премьера, инфляция в России с начала года составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее прогнозов.