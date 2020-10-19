Рост прожиточного минимума пенсионера необходимо сделать существенным, сейчас этот показатель занижен, заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Рост прожиточного минимума пенсионера требуется чуть более существенным, даже чем иные прожиточные минимумы, потому что мы видим его объективное занижение», — сказала она в ходе нулевых чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме в РФ и о минимальном размере оплаты труда.

Правительство РФ 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета РФ на 2021-2023 годы внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Со следующего года МРОТ предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан — его размер будет составлять 42% от медианной заработной платы. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.