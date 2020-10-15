Новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей исключает риски снижения его величины. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели снижение возможно», — сказала она в ходе нулевых чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме в РФ и о минимальном размере оплаты труда.

Со следующего года МРОТ предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан — его размер будет составлять 42% от медианной заработной платы. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.