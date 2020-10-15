Микрофинансовым организациям (МФО) стало сложно искать клиентов, поэтому большинство организаций пересматривают свою маркетинговую политику и бюджет, пишет «Коммерсант» . Это следует из исследования СРО «МиР». Так, 14% крупнейших игроков были вынуждены резко увеличить инвестиции в маркетинг. Сейчас, согласно исследованию, расходы на привлечение клиента составляют примерно в 2—5 тыс. рублей у крупнейших игроков отрасли, а могут вырасти до 2,2—7 тыс. рублей на одного клиента.

Такая ситуация — следствие падения доходов населения и роста закредитованности граждан, сообщили эксперты. Работающее население РФ недосчиталось во II квартале 2020 года 841 млрд рублей доходов (это 16 млн среднемесячных зарплат), отметили в рейтинговом агентстве «НКР». Фонд оплаты труда (ФОТ) сократился на фоне карантинных мер на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

МФО готовы кредитовать только самых надежных клиентов, которые максимально приближены к банковским, считают эксперты. Если ситуация с экономикой будет ухудшаться, стоимость привлечения новых клиентов может увеличиться на 10—15%. Поведение людей изменилось на более осторожное, и получить качественного клиента стало сложнее. Рост конкуренции за качественного клиента на микрофинансовом рынке увеличит стоимость привлечения клиентов от партнерских сетей в онлайне в IV квартале на 40% по сравнению с показателями февраля — марта, отметили эксперты. По их мнению, в большей степени сложившаяся ситуация отразится на небольших игроках, которые в будущем либо присоединятся к более крупным игрокам, либо объединятся между собой в группы компаний.