Решение позволяет одновременно поддерживать различные схемы информационного обмена, например, такие как: 440-П – обработка запросов и постановлений Федеральной налоговой службы; 311-П - передача сведений об открытии, закрытии счетов или изменении реквизитов счетов клиентов; 655-П - передача сведений в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу; 390-П - обработка запросов и постановлений Федеральной таможенной службы; 4512-У - передача уполномоченными банками информации органам валютного контроля и другие. В новой версии расширен функционал формирования отчетов, а также функционал рассылки пользователям уведомлений о событиях, происходящих в системе.

Ключевым преимуществом решения является возможность подключения новых схем или изменения состава и порядка обработки сообщений в рамках настроенных ранее схем взаимодействия без доработки программного кода, поэтому новая версия не требует доработок в связи с изменениями законодательства, в частности, в связи с недавно объявленными изменениями в форматах сообщений наиболее востребованного в банках вида взаимодействия с Федеральной налоговой службой для отправки информации об открытии, закрытии счетов или изменении реквизитов счетов, а также для обмена данными в соответствии с требованиями Положения Банка России № 440-П, а именно в связи с изменениями согласно Приказа ФНС от 28 мая 2020 г. N ЕД-7-14/354@ с датой ввода в действие 06.01.2021, а также Приказа ФНС от 28 мая 2020 г. N ММВ-7-2/679@, который вступает в силу с 10.10.2020 г. и Приказа ФНС от 28 мая 2020 г. N ММВ-7-2/520@, в редакции от 11.09.2020, который вступает в силу с 16.03.2021 г.

Согласно перечисленным выше нормативным документам меняются форматы существующих сообщений, а также добавляются новые электронные сообщения. Изменение форматов сообщений, а также ввод новых электронных сообщений требует от Банка не только доработки систем, которые непосредственно формируют данные электронные сообщения, но и систем, которые предназначены для последующей обработки этих сообщений, систем мониторинга за электронными сообщениями, а также систем отчетности. В модуле «Брокер сообщений» все процедуры обработки сформированных в системах банка сообщений унифицированы, гибко подстраиваются под конкретный вид взаимодействия, что в итоге позволяет не тратить ресурсы на доработку в связи с изменением форматов. Обработка входящих и исходящих сообщений строится на основе набора настраиваемых сценариев, в которых учитывается специфика информационного обмена с различными органами исполнительной власти.

«Брокер сообщений» является многопользовательским приложением, которое может функционировать на платформах СУБД Oracle и Postgres Pro (СУБД, включенная в Реестр Российского ПО). Доступ пользователей к функциям системы осуществляется в соответствии с ролевой моделью, которая может быть настроена в соответствии с принятым в конкретном Банке внутренним регламентом.