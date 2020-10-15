Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры и арестовал имущество и банковские счета бывших руководителей и совладельцев Бинбанка в рамках иска ЦБ и банка «Открытие». Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.

Обеспечительные меры приняты в отношении Константина Калагина, Александра Лукина, Кирилла Любенцова, Петра Морсина и Микаила Шишханова в пределах суммы исковых требований в размере 85,4 млрд рублей, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

Ограничения не коснулись совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Ранее стало известно, что Банк России готов рассмотреть мировое соглашение по вопросу урегулирования убытков, причиненных Бинбанку основным акционером группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым. В свою очередь группа «Сафмар», банки «Траст» и «Открытие» подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров, в котором урегулировали все претензии Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений.