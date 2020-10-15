



Учась в вузе, автошколе, на курсах иностранного языка, не все знают, что можно получить налоговый вычет по расходам на образование. Представляем краткую инструкцию того, как это можно сделать.

1. Что такое налоговый вычет на обучение?

Это возможность вернуть часть расходов на обучение в организации, у которой есть лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Если у организации нет лицензии, тогда нужен другой документ, который подтверждает статус учебного заведения (например, устав). Сумма вычета — это установленная Налоговым кодексом максимальная сумма расходов, с которой вам вернется 13% налога.

2. Ребенок поступил в университет и еще не работает. Как получить налоговый вычет?

Если ребенок поступил на очное обучение и ему еще не исполнилось 24 года, то вычет получает родитель. Для этого необходим трехсторонний договор с учебной организацией, где плательщиком указывается родитель. Максимальная сумма расходов, подлежащая учету при начислении налога, составляет 50 тыс. рублей. Соответственно, максимальный размер вычета — 6,5 тыс. рублей.

2. Ребенок уже работает и поступил в университет. Как в этом случае получить налоговый вычет?

Если ребенок уже работает (платит налоги), то составляет двусторонний договор с учебной организацией на себя.

Если вы сами решили пройти образовательные курсы — положен вычет на обучение любой формы (очное, заочное, курсы, тренинги). Максимальная сумма расходов, подлежащая учету при начислении налога, составит уже 120 тыс. рублей (вычет — 15,6 тыс. рублей).

3. В каких еще случаях можно получить вычет на образование?

Например, если вы оплатили очную форму обучения опекаемого подопечного в возрасте до 18 лет или бывших своих опекаемых подопечных до 24 лет Максимальная сумма расходов, подлежащая учету при начислении налога, составляет 50 тыс. рублей.

Если вы оплатили очную форму обучения своего брата или сестры в возрасте до 24 лет, максимальная сумма допустимых расходов увеличивается до 120 тыс. рублей.

4. Какие документы потребуются для получения вычета?

1. Декларация 3-НДФЛ (необходимо составить ее самостоятельно);

2. Справка 2-НДФЛ (запросить у работодателя или налогового агента);

3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату (выдает учреждение или банк, из которого осуществлялась оплата);

4. Договор с образовательным учреждением (выдает сама организация);

5. Копия лицензии образовательного учреждения (выдает сама организация);

6. Справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);

7. Копия свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие факт опекунства, родство с братом или сестрой (если получаете вычет за их образование).

Бонус:

Вычет можно получить в налоговой инспекции или у работодателя.

Если обучение проходило в иностранном учреждении, у него должен быть документ, подтверждающий статус организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Если у ИП — должна быть лицензия на право осуществление образовательной деятельности либо в государственном реестре предпринимателей должны содержаться сведения о том, что ИП осуществляет образовательную деятельность самостоятельно.

Вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в детских садах, школах, в учреждениях дополнительного образования (курсы повышения квалификации, автошколы, музыкальные школы, центры изучения иностранных языков и т. д.).

Вычет предоставляется один раз в год, в котором фактически были произведены расходы на оплату обучения. Его можно получать в течение всего периода обучения. Остаток вычета нельзя перенести на следующий год.

Так, если обучение стоит 100 тыс. рублей в год, а вы заплатили сразу 200 тыс. рублей, то это очень грустно — вычет все равно получите только со 120 тыс. рублей. А вот если каждый год будете оплачивать по 100 тыс. рублей — вы молодец, ничего не потеряете.

Также вычет можно получить со льготного образовательного кредита, который выдает СберБанк по госпрограмме.

Налоговый вычет не предоставляется, если обучение сотрудника оплатила компания, в которой он работает.

Помните, что на все социальные вычеты у вас лимит в 15,6 тыс. рублей в сумме!

Официальная информация по налоговым вычетам содержится в Налоговом кодексе (статьи с 218-й по 221-ю).

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru