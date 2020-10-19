В пятницу на рынках преобладал оптимистический настрой накануне завершения торговой недели; европейские рынки акций подросли на фоне оптимистического потока новостей со стороны корпоративного сектора, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 прибавил 1,3%. Российский рынок акций в пятницу отставал от аналогов, но ближе к концу дня все же обрел стимулы для роста – в итоге индекс РТС прибавил 0,7% до 1 136 пунктов, тогда как индекс Московской биржи повысился на 0,5% до 2 742 пунктов. В лидерах падения на российском рынке были акции YNDX RX (-4,7%) и TCS LI (-1,9%) на новостях о прекращении переговоров о потенциальном слиянии. Курс рубля укрепился на 0,1 до 78 00 руб./долл., однако его динамика была весьма сдержанной. Цены на нефть снижались в пятницу (Brent -0,5% до 42,93 долл./барр.) на фоне опасений по поводу баланса спроса и предложения.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии российский рынок акций будет идти вверх, игнорируя геополитические риски: Мы ожидаем, что сегодня на открытии российский рынок акций будет идти вверх после отставания от мировых аналогов в минувшую пятницу. В целом на рынках наблюдается сдержанный оптимизм после того как Китай представил сильные данные ВВП за 3К20 и сентябрь, а фьючерсы на американские индексы выросли на 1,0% на фоне заявлений спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что она оптимистично считает, что новый пакет стимулов может быть принят до дня выборов. Тем не менее, инвесторы опасаются роста числа инфицированныхCOVID-19. Количество новых случаев в мире выросло более чем на 400 000 в минувшую пятницу, показав рекордный прирост за сутки, тогда как Европа вводит новые ограничения с тем, чтобы сдержать распространение пандемии. Рост цен на золото и серебро сегодня утром свидетельствует о наличии факторов риска. С другой стороны, производитель лекарств Pfizer вновь сообщил рынкам, что вакцина против коронавируса в США может быть готова уже к концу года. Российский рынок акций, тем не менее, остается заложником геополитической нестабильности, особенно в Нагорно-Карабахской области. Впрочем, есть причины и для сдержанного оптимизма, так как Россия не является частью предвыборного нарратива в США.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Компании Яндекс и Tinkoff завершили переговоры по слиянию; НЕГАТИВНО для TCS, НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО для YNDX Tinkoff Group и Яндекс официально объявили о прекращении переговоров о потенциальной покупке 100% акций Tinkoff компанией Яндекс (за $5,48 млрд по предварительной цене сделки), о чем стороны впервые объявили 22 сентября. Как сообщает газета The Bell со ссылкой на обращение Олега Тинькова к своим сотрудникам, предложенный формат бизнеса после слияния не соответствует его первоначальным ожиданиям. По-видимому, Олег Тиньков рассчитывал на то, что его влияние в объединенной компании будет значительнее, чем то, которое подготовил для него Яндекс. Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на управляющего директора Яндекса Тиграна Худавердяна, в процессе переговоров Олег Тиньков неоднократно выдвигал новые требования.

Последствия для TCS (TCS LI, РЦ $28,3, НА УРОВНЕ РЫНКА): На текущих уровнях акции банка торгуются по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 2,8x, что на 7% ниже исторических средних уровней. С точки зрения бизнеса, угрозы для его сильного ослабления нет, на наш взгляд: мы полагаем, что ранее объявленная оценка стоимости сделки ($27,64/ГДР) отражает фундаментальную стоимость бизнеса Tinkoff как таковую, без учета любой возможной синергии с Яндексом. Кроме того, TCS в своем пресс-релизе указал на предстоящую публикацию финансовых результатов за 3К20, которые, как ожидается, будут сильными. Тем не менее, в краткосрочной перспективе акции будут снижаться, не являясь больше целью для сделки M&A. После того, как акции выросли в цене примерно в 2,5 раза со своих минимумов середины марта, достигнув уровней, предшествующих пандемии, инвесторы могут воспользоваться возможностью фиксации прибыли. Кроме того, премия за риск, связанная с личными проблемами главного акционера банка (и возможный риск навеса акций на рынке) снова могут оказаться в центре внимания рынков.

Последствия для YNDX (YNDX US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): Новость НЕЙТРАЛЬНА или НЕГАТИВНА для акций Яндекса в краткосрочной перспективе; тем не менее, мы не видим никаких рисков их возможного сильного снижения (напомним, что рынок умеренно позитивно отреагировал на первоначальную новость о переговорах YNDX-TCS). Стратегически Яндекс лишился хорошей возможности быстро войти на российский рынок финтеха. По-видимому, компании нужно будет найти альтернативную цель для покупки (в этой связи сразу же приходит в голову компания QIWI) или рассчитывать на развитие собственного сервиса внутри корпорации. В любом случае, поскольк у Tinkoff намерен продолжить развиваться как независимая компания или стать объектом покупки для любого другого стратегического инвестора, для Яндекса, вероятно, будет сложнее успешно конкурировать за сильную долю на рынке финтеха в ближайшие 12-18 месяцев. Акции YNDX упали в цене на 4,5% на бирже Nasdaq в минувшую пятницу на фоне этой новости; мы считаем цену на уровне менее $60/акцию возможностью для покупки на уровнях дна накануне публикации финансовых результатов Яндекса за 3К20 (компания отчитывается 28 октября).

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

АЛРОСА: операционные результаты за 3К20: НЕЙТРАЛЬНО АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 78,6 руб./акций) в минувшую пятницу представила операционные результаты за 3К20. Компания продемонстрировала значительный рост производства, несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией. За квартал компания произвела 9,2 млн карат алмазного сырья, что соответствует планам по производству на 2020 г. в 28-31 млн карат. Как и ожидалось, продажи алмазов в каратах оказались ниже объемов производства, что привело к увеличению запасов до 30,6 млн карат. На наш взгляд, этот факт создает сильные риски переизбытка предложения в будущем. Тем не менее, все будет зависеть от темпов восстановления спроса на рынке ювелирных украшений. Объемы продаж за 3К20 составили 5 млн карат, что на 21% ниже г/г. Содержание алмазов в руде выросло на 4% до 0,8 карат/т. Средние цены реализации снизились на 6% к/к, тогда как индекс цен на алмазы опустился на 7% к/к после того как АЛРОСА, последовав примеру De Beers, скорректировала свои цены в попытке возобновить продажи алмазного сырья при поддержании столь необходимой для гранильного сектора нормы прибыльности. Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 3К20 составила $133/карат, снизившись на 34% к/к. Существенное снижение цен в квартальном сопоставлении главным образом отражает изменения в ассортименте на фоне восстановления объемов продаж почти до уровней, предшествующих пандемии. Мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций компании. Несмотря на признаки улучшения, которые наблюдались в конце 3К20, говорить о полноценном восстановлении рынка можно будет по итогам ключевого праздничного се зона в США. Ранее стало известно, что АЛРОСА решила объединить торговые сессии октября и ноября. Сентябрьская сессия началась поздно и захватила начала октября. Поэтому часть соответствующих продаж была отражена в результатах сентября, которые были опубликованы 9 октября, а часть будет отражена в результатах за октябрь (будут опубликованы 9 ноября) наряду с выручкой от запланированных на этот месяц аукционов. Несмотря на технический характер этих изменений, мы считаем, что данное решение может говорить о более слабом в сравнении с ожиданиями восстановлении спроса. Мы не исключаем, что спрос на алмазное сырье может ослабнуть в 4К10 после активных продаж в августе-сентябре из-за новой волны пандемии COVID-19.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)