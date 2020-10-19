Российский предприниматель-миллиардер, основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска раскритиковал работу Центробанка РФ в качестве мегарегулятора, сравнив, в частности, капитализацию российского и китайского рынка акций .

«Провалили фондовый рынок, как, впрочем, и долговой. Сравните с теми же показателями по Китаю. Вывод очевиден. Отвратительный результат работы нашего ЦБ как еще и мега(?)регулятора», — написал бизнесмен в Telegram.

Он представил графики, согласно которым разница в капитализации китайского и российского рынка акций, составлявшая в 2006 году 1,2 раза в пользу Китая, к 2020 году увеличилась до 17,4 раза, а разница по объему задолженности нефинансовых корпораций выросла с 6,6 до 19,3 раза соответственно.



Ранее Дерипаска упрекнул российский Центробанк в том, что регулятор «не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали».