Банк России вынес 19 октября постановление о привлечении Тинькофф Банка к административной ответственности, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Постановление вынесено по части 9 статьи 15.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Часть 9 указанной статьи формулируется как «воспрепятствование профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда проведению Банком России проверок либо неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний Банка России». Документ пока не вступил в законную силу.

Постановление предусматривает административный штраф, но в номере документа нет использовавшихся Банком России ранее обозначений, указывающих, применяются ли эти санкции к должностному или юридическому лицу. По части 9 статьи 15.29 КоАП штраф для должностных лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.