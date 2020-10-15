Большинство россиян считают допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом, а также использование правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц для обеспечения безопасности, пишет РБК . Так ответили соответственно 66 и 76% опрошенных, говорится в совместном исследовании Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов.

Только 54% опрошенных признали допустимым сбор персональных данных для выдачи цифровых пропусков во время пандемии, чтобы контролировать перемещения граждан, 55% респондентов считают, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у государства может быть доступ. При этом 30% россиян считают, что данные, собираемые государством, защищены. Чаще в этом уверены молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, а наиболее «недоверчивая» возрастная группа — люди 46–60 лет. Считают, что их данные защищены 43% людей с неполным средним образованием и 28% с высшим.

Согласились, что пандемия и период самоизоляции повысили готовность пользоваться новыми технологиями 43% респондентов. Также 24% респондентов заявили, что стали лучше относиться к дистанционным консультациям с врачом, 23% — к дистанционному обучению школьников, 20% — к устройствам, измеряющим состояние здоровья и автоматически передающим данные врачу, 8% респондентов заявили об улучшении своего отношения к постановке медицинского диагноза с помощью искусственного интеллекта. В целом 55% опрошенных положительно относятся к роботам и искусственному интеллекту.

Единственная технология, к которой россияне стали относиться хуже, — это вживление компьютерного чипа, соединенного с головным мозгом, для восстановления остроты слуха. Те, кто был переведен на удаленный режим работы или учебы, заявляют об улучшении отношения к технологиям чаще остальных (56 против 43%).