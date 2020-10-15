Главы Ассоциации электронных денег, «Финансовых инноваций», Национальной платежной ассоциации и Национального совета финансового рынка (НСФР) обратились в ЦБ с просьбой помочь скорректировать законопроект об отмене банковских комиссий за оплату услуг ЖКХ и вернуться к его предыдущему варианту, распространявшему льготу только на социально незащищенные слои населения, пишет «Коммерсант» .

В первом чтении законопроекта предполагалось, что комиссии будут отменены для всех категорий граждан. В мае была внесена поправка, согласно которой закон распространяется только на социально незащищенные группы населения. Но законопроект был изменен снова — теперь он предполагает, что комиссии будут отменены для всех групп граждан.

По словам автора изменений в законопроекте Игоря Дивинского, законопроект — один большой компромисс между государством, банками, ресурсоснабжающими организациями, гражданами. Поправка, отменяющая комиссии за оплату ЖКХ для всех категорий граждан, делает выгодоприобретателем этого компромисса граждан, отметил он.

Как сообщили изданию в ЦБ, регулятор поддерживает инициативу отмены комиссий за ЖКУ для всех граждан. Там считают, что «необходимо продумать вопросы компенсации расходов банков для сохранения платежной инфраструктуры». В тексте законопроекта также есть поручение правительству «установить единые подходы к взаимодействию» между управляющими, ресурсоснабжающими и кредитными организациями, а также оператором почтовой связи «при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

Опрошенные банкиры неофициально обращали внимание, что расходы банкам придется возмещать. По словам экспертов, существует два варианта компенсации расходов банкам. Например, компенсация напрямую из бюджета и уплата банкам комиссии со стороны ресурсоснабжающих организаций. Представители финансовых ассоциаций уверены, что принятие закона в итоге приведет к увеличению, а не снижению финансовой нагрузки на граждан. Если банки не смогут брать комиссию ни с граждан, ни с ресурсоснабжающих компаний напрямую, они вынужденно переложат расходы в состав других комиссий. Но даже если постановление будет изменено, ресурсоснабжающие компании, чтобы компенсировать потери, просто поднимут тарифы, и в итоге бремя платежа все равно ляжет на граждан, считают эксперты.