Лимит страхового возмещения вкладов россиян в банках в отдельных случаях увеличился до 10 млн рублей, в частности, это касается средств от продажи жилья, но гарантия действует ограниченное время, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Для повышенного возмещения средств от продажи жилья действует трехмесячный срок, уточнил он. «И зачастую получатель этих средств не вправе диктовать условия, где иметь счет для зачисления денег. И поэтому в течение трехмесячного срока, что очень важно, установлена гарантия по поступившим средствам», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Соответствующий закон заработал с 1 октября 2020 года. Стандартное страховое возмещение по вкладам сейчас составляет 1,4 млн рублей.

«Это значительные суммы, предположим, от продажи квартир, от продажи жилья. Или решение суда — деньги поступают на счет гражданина, также подлежат непосредственно гарантированию со стороны государства. Такие же жизненные ситуации возникают и при получении наследства или по иным социальным выплатам», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что российская банковская система сейчас устойчива. «Сразу могу сказать, что отзывов лицензий у банков становится меньше. Центральный банк осуществляет серьезный контроль и надзор за кредитными организациями. Наша банковская система показывает устойчивую свою работу», — заключил Силуанов.