Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по «Сбер ID», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сервис доступен на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» для участников программы лояльности «Крылья». В разделе авторизации необходимо выбрать кнопку «Войти по Сбер ID» и следовать инструкции.

«Сбер ID — это простой способ безопасной авторизации как на ресурсах компаний экосистемы банка, так и на площадках наших партнеров. Теперь клиенты АК «Уральские авиалинии» смогут использовать «Сбер ID» в качестве ключа к программе «Крылья» и избавятся от необходимости заполнять дополнительные сведения и пароли», — отмечает директор дивизиона «Массовая персонализация» СберБанка Игорь Зарубинский.