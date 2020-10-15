«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка для Android и iOS. Изменения в первую очередь коснулись интерфейса и функциональной составляющей приложения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«После обновления, при входе в мобильный банк, клиент видит интересные и полезные советы в формате анимаций по разделам: бонусы за покупки по программе «Простые радости», «Советы для вас», список привязанных карт других банков, отображение виртуальной дебетовой карты и возможность открытия вкладов онлайн», — говорится в релизе.

В обновленной версии мобильного сервиса по кредитным продуктам теперь отображается оставшаяся сумма задолженности, процесс погашения, текущий платеж, а также остаток на счете. По депозитным — срок вклада и процентная ставка. Для клиентов, которые еще не воспользовались банковскими предложениями, на главной странице представлены рекомендации и возможность открытия соответствующего продукта.

Помимо этого, появился раздел «Каталог» — отдельная страница, где представлены все продукты банка с возможностью дистанционного оформления. Чтобы перейти в каталог, достаточно нажать кнопку «Открыть новый продукт» или «Каталог» в нижнем меню на главной странице.

Обновленное приложение доступно для скачивания в Play Market и App Store.

