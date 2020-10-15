Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в воскресенье призвала кредиторов к решительным действиям по урегулированию долга бедных стран в условиях пандемии коронавируса.

«Мы купили какое-то количество времени, но мы вынуждены столкнуться с реальностью в том, что впереди гораздо более решительные действия», — цитирует ее выступление на онлайн-конференции агентство Reuters . По ее словам, необходимо без промедлений начать переговоры о реструктуризации долгов нуждающихся стран.

В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Высвободившиеся таким образом более 20 млрд долларов должны пойти на борьбу с пандемией коронавируса. 14 октября страны «двадцатки» договорились продлить мораторий еще на шесть месяцев.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.