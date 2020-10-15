Российский портфель американских гособлигаций в августе изменился незначительно и составил 5,858 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США.

Из этой суммы долгосрочных долгов на 2,657 млрд, и 3,201 млрд долларов — краткосрочных.

В июле и июне российские вложения в американские государственные ценные бумаги составляли 5,87 млрд долларов.

Тройка ведущих держателей долга США не изменилась — это Япония (1,287 трлн долларов), КНР (1,068 трлн) и Великобритания (419,9 млрд долларов).