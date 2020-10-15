Держатели карты могут выбрать на свое усмотрение, за что им получать доход. На выбор предлагается одна из трех бонусных опций.
ПСБ обновил условия дебетовой карты «Твой кешбэк», увеличив число бонусных опций для клиентов, говорится в релизе финучреждения.
Держатели карты могут выбрать на свое усмотрение, за что им получать доход. На выбор предлагается одна из трех бонусных опций:
- 1,5% кешбэка за все покупки;
- 4% годовых на остаток по карте;
- до 5% кешбэка в трех любимых категориях покупок + 1% кешбэка за прочие покупки.
Банк также расширил список категорий повышенного кешбэка 5%, включив в него категории «Общественный городской и пригородный транспорт», «Ж/д билеты», «Платные дороги». Наряду с этим среди повышенных категорий кешбэка сохраняются и категории «Супермаркеты», «Кафе, рестораны, фастфуд», «АЗС», «Аптеки», «Одежда и обувь», «Такси, каршеринг» и прочие. Всего 20 категорий, из которых клиент может выбрать три для начисления максимального кешбэка.
Регулярный доход за счет кешбэка и начисления процентов на остаток средств на карте составляет до 36 тыс. рублей за год. Менять бонусные опции, а также категории повышенного кешбэка клиент может ежемесячно.
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