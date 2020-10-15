Большую часть расходов россиян на автомобиль составляют траты на бензин и уплата штрафов. Таковы результаты опроса РГС Банка.



«53% опрошенных отметили покупку бензина в качестве наиболее расходной статьи в рамках содержания и обслуживания личного транспорта. На втором месте оказалась уплата налогов и штрафов — так ответили 18% респондентов. Помимо этого, в числе самых актуальных автомобильных трат российские автомобилисты назвали ремонт и сервисное обслуживание (16%), страхование и платные парковки (7% и 6% соответственно)», — говорится в сообщении.

Самый низкий процент тех, кто отметил топливо в числе своих основных расходов на авто, оказался среди петербургских автомобилистов (45%). При этом водители Северной столицы чаще других тратят деньги на ремонт и сервисное обслуживание (23%). Наибольшая часть «автобюджета» уходит на топливо у жителей Ростова-на-Дону и Воронежа: 60% и 59% опрошенных в этих городах отметили его как основную статью своих расходов на автомобиль. При этом ростовчанам реже остальных приходится оплачивать парковки (всего 4% автовладельцев выбрали этот вариант).

«Москвичи, напротив, чаще автовладельцев из других регионов тратят свои средства на платную парковку (10%), а также на уплату налогов и штрафов (24%) по сравнению, к примеру, с 11% новосибирцев, которые гораздо реже указывали расходы на штрафы и налоги в статье значимых «автотрат». Расходы на страховки как наиболее затратную статью бюджета на содержание машины в большей степени отмечали жители Омска (10% опрошенных), реже всего — жители Самары (4% автовладельцев)», — отмечается в релизе.

В опросе участвовали 1 536 респондентов в возрасте старше 18 лет, география исследования — города России с населением свыше 100 тыс. человек.

