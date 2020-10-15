Масштабное вливание средств в экономику, к которому прибегают многие страны, — не самый устойчивый путь. Из-за этого государства могут столкнуться с долговыми кризисами.
Пандемия коронавируса стала причиной глобальной рецессии и теперь может привести к финансовому кризису. Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, сообщает Bloomberg.
По ее мнению, ситуация постепенно переросла в масштабный экономический кризис со значительными финансовыми последствиями.
Масштабное вливание средств в экономику, к которому прибегают многие страны, — не самый устойчивый путь. Из-за этого государства могут столкнуться с долговыми кризисами.
«Впереди долгая дорога», — предупредила Кармен Рейнхарт.
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