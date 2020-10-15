Госдума предлагает изменить подход к доступу банков к государственным средствам, пишет РБК . Это следует из одной из последних версий законопроекта «О совершенствовании отбора кредитных организаций на основании кредитного рейтинга для целей инвестирования и размещения денежных средств». Сейчас основным критерием для размещения, например, средств госкомпаний в банках выступает капитал кредитной организации. Среди других критериев — применение надзорных мер со стороны регулятора, любые формы поддержки со стороны государства, участие в системе страхования вкладов, значения нормативов. Новый документ предлагает опираться только на кредитный рейтинг банка.

По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, Минфин и ЦБ «концептуально поддержали законопроект». Представитель ЦБ подтвердил это. Кредитный рейтинг может являться основным критерием, поскольку он дает независимую оценку масштаба деятельности и финансовой устойчивости кредитной организации с учетом многих факторов, в том числе размера капитала. В зависимости от типа программы могут быть использованы разные уровни рейтингов с учетом рисков, считают в ЦБ. Минфин поддерживает предложения в части использования кредитного рейтинга в качестве основного рыночного критерия, связанного с оценкой финансовой устойчивости банков.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас регулируется в каких банках АСВ, Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «Российские автомобильные дороги» могут размещать свои свободные средства, открывать счета и депозиты. Работать со средствами этих госкорпораций могут 66 банков. Есть и случаи, когда, наоборот, доступ к госсредствам есть у достаточно большого количества банков. Так, отдельное постановление правительства регулирует, какие банки могут сопровождать контракты по государственным закупкам. В перечне — 238 банков, в том числе банки с низким уровнем кредитоспособности, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает использовать единственный критерий — кредитный рейтинг банка. Кредитный рейтинг является наиболее интегральным показателем финансовой надежности банка, который уже включает в себя все те показатели, которые в разной форме использует действующее законодательство для оценки его финансового положения, говорится в пояснительной записке. Но законопроект сохраняет право правительства в отдельных случаях устанавливать дополнительные критерии для банков помимо рейтингов.