Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в РУБанке, к бывшим контролирующим лицам кредитной организации, следует из сообщения , опубликованного в пятницу, 16 октября, на сайте АСВ.

АСВ 4 октября 2018 года направило в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам РУБанка его бывших топ-менеджеров. С бывших председателя правления, члена совета директоров Олега Рюмина, председателя наблюдательного совета Виктора Берегового, членов совета Романа Княгичева, Андрея Макаренко, Дениса Ершова (входил в число совладельцев банка), а также с Дмитрия Земчихина агентство потребовало в общей сложности более 1,318 млрд рублей.

АСВ установило, что в период с 1 по 22 августа 2016 года, дату отзыва лицензии у РУБанка, контролировавшие его лица совершали действия по выводу из банка ликвидных активов (ссудной задолженности рыночных заемщиков) и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц, а также по безвозмездному отчуждению высоколиквидных ценных бумаг в пользу неустановленных лиц и премированию сотрудников банка в нарушение его внутренних нормативных актов, пояснялось в сообщении об иске.

Определением Арбитражного суда Москвы от 5 октября 2020 года (резолютивная часть опубликована 13 октября) с Дмитрия Земчихина взысканы убытки в размере более 186 млн рублей, солидарно с Виктора Берегового и Дениса Ершова — свыше 207 млн. Олег Рюмин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации, при этом производство по спору в части установления размера его субсидиарной ответственности приостановлено до окончания формирования конкурсной массы и проведения расчетов с кредиторами. В удовлетворении остальной части заявления АСВ отказано.



В конце 2016 года ЦБ сообщал, что РУБанк перед отзывом лицензии перевел за границу ликвидные бумаги на 1,25 млрд рублей.

Согласно материалам АСВ, агентство пыталось , но не смогло отсудить премии на 19,8 млн рублей, выданные в РУБанке перед отзывом лицензии.

