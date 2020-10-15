Агентство по страхованию вкладов определило дату и выбрало банки для выплаты страхового возмещения вкладчикам двух кредитных организаций, чьи лицензии были отозваны 9 октября этого года, — банков «Прохладный» и «Майский» из Кабардино-Балкарии. Об этом накануне сообщили в АСВ.

Выплаты клиентам обоих банков начнутся 20 октября, при этом с вкладчиками банка «Прохладный» в течение не менее чем года будет рассчитываться СберБанк , а с клиентами «Майского» — банк «Открытие».



Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 19 октября на сайте АСВ и 20 октября в газете «Комсомольская правда Ставрополь».