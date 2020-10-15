Порядка 70—80 тыс. человек ежегодно получают гражданство РФ в Москве либо столичную регистрацию. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что такие объемы не создают особой миграционной нагрузки на город с населением в 12 млн человек.

По его словам, многие москвичи, особенно молодые, переезжают в Московскую область, покупают там квартиры, потому что это намного дешевле, потом зарабатывают и снова возвращаются в Москву.

«Другой вопрос, что в Подмосковье приезжают жители близлежащих регионов, которые находятся по периметру Москвы. Такой происходит переток. Все равно это большинство россиян. Это не жители Таджикистана, Узбекистана, хотя часть и их есть. Но это уже совсем небольшая часть. В основном это российские граждане», — уточнил он.

По словам Собянина, это небольшой объем притока населения. «Вопрос перенаселения, концентрации, ощущение этого зависит от функционирования инфраструктуры, транспорта, социальной системы. Если ты можешь проехать свободно или более-менее свободно по городу, то ты не ощущаешь перенаселенность. А если ты часами стоишь в пробке, даже в маленьком городе, такое ощущение, что ты живешь в перенаселенном городе. Экология, доступность здравоохранения, образования: на сегодня все эти сферы одни из лучших в стране, поэтому перенаселенность — относительный термин», — пояснил мэр.

При этом он отметил, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время пандемии новой коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.

«Трудности будут. Это действительно так, потому что мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки, особенно это касается центра города. Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются», — сказал мэр, отвечая на вопрос о том, как будет складываться ситуация в Москве зимой после ограничения потока трудовых мигрантов во время пандемии.

По словам Собянина, власти пытаются компенсировать эту нехватку жителями других регионов, соседних, приглашают на эту работу москвичей. «Но не особо много есть желающих. Но, я думаю, справимся. Ничего такого критичного не будет, но проблема такая существует», — сказал он.

Собянин также обратил внимание на то, что на московских стройках не хватает нескольких десятков тысяч рабочих в связи с закрытыми из-за коронавируса границами с другими странами, но ситуация должна восстановиться в следующем году.

«Проблема в том, что закрылись границы со странами ЕврАзЭС, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими, строителями. Их в таком объеме просто нет, либо они не очень готовы работать в таком суровом режиме и на физических работах», — сказал Собянин.

По его словам, хотя уровень безработицы увеличился, на самом деле предложений по рабочим местам еще больше.

«Вот это одна из главных проблем. Несколько десятков тысяч людей просто не хватает на стройках. В том числе мы это ощущаем в городском хозяйстве, на капитальном ремонте и так далее. В этом есть проблема. Ну, я думаю, мы переживем. Это вопрос временный, в следующем году все восстановится. Восстановится и мощность, и объем», — добавил мэр.



Собянин подчеркнул, что спрос на жилье в Москве не ощущает сильного спада во многом благодаря программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которая является драйвером развития жилищного строительства.