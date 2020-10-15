В развитие Новой Москвы вложено около 2 трлн рублей за восемь лет, а инвесторы на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы уже создали до четверти миллиона рабочих мест. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

«В Новую Москву уже вложено около 2 триллионов (рублей) инвестиций, и эти вложения произошли не сами по себе, потому что Москва, взяв эти территории, начала активно развивать инфраструктуру. Пришли инвесторы, которые создали до четверти миллиона рабочих мест, построили жилье, комплексную застройку осуществляют. Это такой хороший инвестиционный проект, который дает возможность гражданам получить не такое дорогое жилье, как в Москве, рабочие места, новые парки, природные территории и так далее», — сказал Собянин.

Он отметил, что на сегодняшний день важно сохранить комплексное развитие в Новой Москве. «Я считаю, что этот проект достаточно удачный, но всему есть пределы. Москве достаточно своих границ и объемов. Дай бог справиться с этим хозяйством», — добавил Собянин.



Как напоминает ТАСС, 1 июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.