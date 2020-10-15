Главная задача властей Москвы в настоящий момент — не допустить закрытия бизнеса; экономика может начать восстанавливаться через несколько месяцев с окончанием пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью ТАСС в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

«Я уверен, что в течение нескольких месяцев мы закончим эту историю с пандемией и дальше просто пойдет в рост. И все эти сектора (экономики, пострадавшие во время пандемии. — Прим. ТАСС) восстановятся. Не могут не восстановиться. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помогать. Сегодня главная наша помощь — не допустить локаута и закрытия бизнеса», — сказал Собянин.

По его словам, малый и средний бизнес в Москве развивается очень активно. И сегодня значительная часть москвичей работает именно в малом бизнесе. Около 23—24% доходов Москвы в этот период принадлежит именно МСП. Власти Москвы развили целую программу поддержки малого бизнеса параллельно федеральной: программу отсрочки, кредитования, субсидирования кредитов и т. п.

«Это очень важно. Но сегодня важная история — чтобы никто не нарывался на штрафы, а соблюдали требования. Это критически важно. Потому что если мы не будем их соблюдать, а мы не будем следить за этим, то вся система развалится. И при полном, тотальном несоблюдении правил мы вынуждены будем закрывать бизнес, и это будет гораздо, гораздо хуже», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что даже в те месяцы, которые уже прошли после весенних жестких ограничительных мер, бизнес очень быстро восстанавливается. В целом объем торговли сегодня находится на уровне прошлого года. Общепит восстановился пока еще не полностью, но примерно на 80%.

Также мэр подчеркнул, что модель частичных ограничительных мер позволяет Москве при пандемии новой коронавирусной инфекции провести естественную иммунизацию населения и не закрывать экономику.

Он пояснил, что есть три модели введения ограничений, среди которых китайская модель, «когда происходит полная блокировка границ и lock-out городов», а также шведская модель, когда вообще ничего не делается, происходит естественная иммунизация населения. «И средняя модель, которая сегодня проводится в Москве и проводилась в предыдущий пик заболевания: это частичное ограничение и сглаживание пика взрыва заболеваемости с одной стороны, с другой стороны — естественная частичная иммунизация, которая дает возможность работать бизнесу, не закрывать города, не закрывать бизнес и постепенно идти в таком режиме. Такой модели придерживается большинство европейских городов и американских», — рассказал Собянин.