Российский туризм и индустрия гостеприимства могут получить 2,5 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года благодаря реализации отраслевого нацпроекта, сообщил заместитель руководителя Ростуризма Григорий Прокуронов.

«По нацпроекту за счет частных инвестиций в период до 2030 года мы оцениваем в 2,5 трлн рублей. Это и прямые частные инвестиции, и косвенные эффекты», — сказал он в ходе онлайн-совещания «Развитие индустрии туризма в Российской Федерации», организованного комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.