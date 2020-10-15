В ходе расследования уголовного дела о покушении на хищение денежных средств фонда страхования вкладов путем оформления фиктивных вкладов в Торговом Городском Банке установлена причастность к совершению преступления семи лиц из числа участников организованной группы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что при содействии ФСБ задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин, которым предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере. По ходатайству следствия все обвиняемые заключены под стражу.

По данным следствия, в феврале — марте 2017 года перечисленные лица и их сообщники получили контроль над указанным банком, где сложились условия и основания для отзыва лицензии, а также действовал запрет ЦБ на привлечение денежных средств физических лиц во вклады. Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и иных областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы о размещении данными лицами средств во вклады на общую сумму более 627 млн рублей. В действительности денежные средства на счета не вносились . Размер депозитов не превышал 1,4 млн рублей на человека (максимальную сумму возмещения, выплачиваемого Агентством по страхованию вкладов).

В период с марта по август 2017 года Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Подмостов, Соломатин совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ на получение компенсаций из фонда обязательного страхования вкладов. «Однако до конца хищение не было доведено в связи с законным отказом ГК «АСВ» признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка», — подчеркивают в Следственном комитете.

В отношении Гришкина, Горина, Загорцева, Наумова, Соломатина, Федерякина и иных шести лиц возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения аналогичного преступления, связанного с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом у него лицензии, уточняют в СК. Оба уголовных дела соединены в одно производство.

«Проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор доказательств и установление других соучастников противоправной деятельности», — отмечается в релизе.



Лицензия у ТГБ была отозвана 13 марта 2017 года.