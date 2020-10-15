Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (десять дней с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (три дня с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (три дня с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (три дня с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (три дня с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня с четверга по воскресенье).

ТАСС в материале на эту тему уточняет, что в 2020 году 31 декабря выпадает на будний день и, в соответствии с нормами о переносе выходных дней, должно быть рабочим днем.