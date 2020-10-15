Половина жалоб, поступивших в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) за январь — сентябрь 2020 года на неправомерное взыскание долгов, касались деятельности микрофинансовых организаций (МФО), сообщил Дмитрий Фалин, исполняющий обязанности начальника управления по организации ведения государственного реестра и контроля деятельности юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ФССП России.

«В этом году в «передовики» вышли микрофинансовые организации. 50% всех поступающих жалоб связаны с деятельностью МФО. Это 9 797 жалоб. 28% — это деятельность профессиональных коллекторов, юрлиц, включенных в государственный реестр (5511 жалоб), 10% жалоб связаны с деятельностью кредитных организаций (1989), остальные — по иным вопросам», — сказал Фалин в ходе онлайн-трансляции MFO Russia Forum 2020.

При этом он указал на то, что на рынке действует в пять раз больше МФО, чем коллекторских агентств.

Также, по его словам, за отчетный период две трети возбужденных административных дел касались деятельности по взысканию долгов микрофинансовыми организациями, отметил представитель ФССП. «За 9 месяцев текущего года возбуждено чуть меньше дел об административных правонарушениях — 2237 дел, в прошлом году таких дел было 2289. Если исходить из состава этих дел, то 65% (1451 дело) всех составленных протоколов или возбужденных дел касались неправомерных действий микрофинансовых организаций. <…> 33% — в отношении профессиональных коллекторов», — отметил он.

Всего за девять месяцев текущего года количество жалоб о нарушении закона о взыскании задолженности, которые поступили в службу, снизилось до почти 19,9 тыс. против 20,8 тыс. в прошлом году. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Челябинской областях.